Diyarbakır-Mardin karayoluna zırhlı güvenlik kuleleri

Güneydoğu'daki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için modern güvenlik kuleleri oluşturuldu.

20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu.

KULELERİN YERLERİ DİKKATLE BELİRLENDİ

Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevi de gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelik güvenlik kulelerinde güvenlik korucuları nöbet tutacak.

Etraflarına beton bariyer konulan seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör nokta denilen kritik yerlerine yerleştirildiği öğrenildi.

Kulelerin yerlerinin belirlenmesinde hem yolun güvenliği, hem olası bir saldırı, hem de yol kesme girişimi ihtimali dikkate alınarak seçildiği belirtildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ ÖZELLİKTELER

İçerisinde klima, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan seyyar güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili ve kurşun geçirmez olduğu ifade edildi.