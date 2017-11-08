taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.979
USD
3,8961
EURO
4,5193
ALTIN
160,19
PETR
63,6300

Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi akademik personeli 10 şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2017 - 13:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğü’nün eski akademik personel ile çalışanlarının ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltna alınırken, yakalanan kişilerin öğretim görevlisi, okutman ve büro memuru kadrolarında oldukları belirtildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Tarsus'taki gizemli kazıda kültür varlığına rastlanmamış
Mersin Tarsus'taki 1 yıl süren ve 3 Kasım'da sona eren gizemli kazıyla ilgili uzmanların hazırladığı rapor ortaya çıktı.
Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor
Gebze-Halkalı arasındaki banliyö tren yolculuğunun 80 dakika kısalarak 105 dakikaya düşeceği belirtildi.
Bursa'da fabrikada patlama
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan boya fabrikasında buhar kazanı patladı.
Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı
Taksiyle Rumeli Hisarı önüne gelen kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

66
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

63
İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

112
Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

100
Aykut Kocaman'ın 3 şartı

Aykut Kocaman'ın 3 şartı

33
Beşiktaş'ın Talisca planı

Beşiktaş'ın Talisca planı

31
Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM