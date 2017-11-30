taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.789
USD
3,9363
EURO
4,6719
ALTIN
162,28
PETR
62,6400

Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

3 ilde eş zamanlı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 7 zanlı gözaltına alındı.

AA | 30.11.2017 - 10:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için Diyarbakır merkezli Mardin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

KALAŞNİKOF VE AV TÜFEKLERİ

Zanlıların adreslerindeki aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, buna ait 2 şarjör ve 10 fişek ile ruhsatsız av tüfeği ve silaha ait 30 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

İlginizi Çekebilir
Emekli polis define ararken öldü
Denizli'de yaşayan emekli polis Hüsam Karaçolak, define ararken şeker ve gübreyle hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.
Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı
Adana'da kamu kuruluşlarının engelli kadrosunda memur olmak için hasta komşusunun kan örneğiyle rapor almaya çalışan kadın yakalandı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ponzi Arzu mağduru para verdiğine pişman
Ponzi Arzu'ya 15 bin lirasını kaptıran 45 yaşındaki Emel Doğu, parayı aptal olduğu için verdiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

237
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

146
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

80
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

155
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

135
Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

201
Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM