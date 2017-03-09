taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.348
USD
3,7555
EURO
3,9705
ALTIN
145,50
PETR
52,1100

Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ali Şirin, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

09.03.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin'in cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Çorum'a gece saatlerinde getirilen Şirin'in naaşı, konulduğu Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Dodurga ilçesine bağlı Dibekli köyüne götürüldü.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Şirin'in cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından öğle namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı.

Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Mustafa Şirin'i yakınları, töreni uzaktan takip eden annesi Fatma ile eşi Hülya Şirin'i de kadın askerler ile AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt teskin etmeye çalıştı.

Şirin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nda çıkan çatışmada ağır yaralan Şirin, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

64
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

58
Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

93
Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

20
MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

98
Bakan, Komutan ve Emniyet Müdürü Lice'de

Bakan, Komutan ve Emniyet Müdürü Lice'de

62
İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM