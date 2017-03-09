Diyarbakır şehidi Ali Şirin'e veda

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin'in cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Çorum'a gece saatlerinde getirilen Şirin'in naaşı, konulduğu Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Dodurga ilçesine bağlı Dibekli köyüne götürüldü.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Şirin'in cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından öğle namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Mustafa Şirin'i yakınları, töreni uzaktan takip eden annesi Fatma ile eşi Hülya Şirin'i de kadın askerler ile AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt teskin etmeye çalıştı.

Şirin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nda çıkan çatışmada ağır yaralan Şirin, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.