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Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.

20.01.2017 - 11:09
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Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

POLİS EŞİNDEN HÜZÜNLÜ VEDA

Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.

Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

MEMLEKETİ NEVŞEHİR'E UĞURLANDI

Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

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