Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.

Bilim adamları, karıncaların yön bulmak için güneşin konumunu ve etraftaki görsel verileri kullandığını ortaya çıkardı.

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Binali Yıldırım'ın ailesi Halep'e 3 tır yardım gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları ve kardeşi geçen ay olduğu gibi bu ay da Halep'e 3 tır yardım malzemesi gönderdi.