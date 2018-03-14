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Diyarbakır şehidi uğurlandı

Diyarbakır Dicle'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal memleketi Antalya'da toprağa verildi.

AA | 14.03.2018 - 18:49..
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 24 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi, askeri uçakla getirildiği Gazipaşa Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

ALANYA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit Uysal'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Alanya ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Gürses Camisi'ne yakın Küçükhasbahçe Mahallesi 611'inci Cadde'de kurulan alana konuldu.

Diyarbakır şehidi uğurlandı

Diyarbakır şehidi uğurlandı

4 YAŞINDA KIZI VARDI

Şehidin 4 yaşındaki kızı Ada, törene askeri üniformayla geldi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.

Diyarbakır şehidi uğurlandı

Diyarbakır şehidi uğurlandı

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