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Diyarbakır şehidine veda

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit düşen Miraç Kadir Özcan, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

17.01.2017 - 17:21
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Diyarbakır’da mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu Miraç Kadir Özcan şehit düştü.

''SABAH İŞE KOŞA KOŞA GİTTİ''

İl Müftüsü Keramettin Demir’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin toprağa verilişi sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit eşi Semra Özcan’ın, "Ne olur hiç ağlamayın çok dua edin. Melek benim aşkım. Ben onu işe yolladım sabah koşa koşa gitti. Saatini kaçırmazdı. Aşkım babama çok selam söyle. Onu çok özledim. Seni de çok özleyeceğim" demesi herkesi duygulandırdı.

Diyarbakır şehidine veda

BAKAN SOYLU'DA CENAZEYE KATILDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenazeye helikopter ile geldi. Trabzon Havalimanı’na uçakla gelen Soylu, daha sonra helikopter ile Maçka ilçesine gelerek şehidin cenazesine katıldı.

Diyarbakır şehidine veda

Diyarbakır şehidine veda

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