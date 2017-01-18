taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.352
USD
3,7889
EURO
4,0505
ALTIN
147,75
PETR
54,8100

Diyarbakır şehidine veda

Diyarbakır'da düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Şenali Ocak memleketi İzmir'de toprağa verildi.

18.01.2017 - 15:07
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyarbakır’da düzenlenen resmi törenin ardından, şehidin cenazesi memleketi İzmir’e getirildi. Şehit polis memurunun cenaze namazı Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde kılındı.

Diyarbakır şehidine veda

2 BİN İZMİRLİ ŞEHİDİNİN YANINDAYDI

Cenazeye şehit Ocak’ın eşi Yelda Ocak, 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, babası Mehmet Ali Ocak, annesi Gönül Ocak, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı.

Diyarbakır şehidine veda

ŞEHİD ANNEDEN HÜZÜN VEDA

Şehidin annesi Gönül Ocak oğlunu Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılıp, "Sur ateşi beni yaktı. Kimse söndüremez. Şehit olmadan bir gün önce bana mesaj atmışı. Mesajında, ’Ana yerim çok iyi, beni merak etme. Buradaki kardeşlerim de iyi’ diye yazdı. Seni bu şekilde mi görecektim oğlum. 40 yaşında beni şehit anası yaptın" dedi. Şehit annesi, cenazede görevli oğlunun meslektaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Diyarbakır şehidine veda

Şehidin eşi Yelda Ocak ise, ’’Öldüm ben. Olamaz. Oğlunun yürüdüğünü göremedin daha’’ diye gözyaşı döktü.

ŞEHİT BABAYA VEDA

Şehidin 1 yaşındaki oğlu Enes ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutu başına getirilirken küçük Enes her şeyden habersiz babasının tabutuna baktı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

235
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

49
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

110
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

160
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

14
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

90
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM