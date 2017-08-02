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Diyarbakır şehidine veda

Diyarbakır'da şehit düşen 27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

02.08.2017 - 16:49
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Şehidin naaşı Numune Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

BİNLER CENAZEDEYDİ

Şehidin eşi Songül, annesi Döndü, ağabeyi Okan, kardeşleri Kadir ve Fatmanur Sakal ile diğer yakınları bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır şehidine veda

Şehidin tabutu daha sonra Kale Camisi'ne götürüldü. Burada elinde şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Songül Sakal, "Canımın içi, bir tanem ağlamayacağım. Canım neredesin, biz senden razıydık, Rabb'im de senden razı olsun." diyerek tabuta sarıldı.

Diyarbakır şehidine veda

"DİMDİK DURUYORUM"

Şehidin annesi Döndü Sakal ise "Dimdik duruyorum." diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Tören boyunca belediye görevlilerinin alana gül suyu sıktığı görüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.

Diyarbakır şehidine veda

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tabutun üzerindeki Türk bayrağını şehidin eşine teslim etti. Sivas Valisi Davut Gül de şehidin annesi Döndü Sakal'a bir Türk bayrağı verdi.

Diyarbakır şehidine veda

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