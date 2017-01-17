Diyarbakır şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehit olan polis memurları Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

SUR ŞEHİTLERİNE VEDA

Törenin bitmesi ile birlikte şehit yakınları katafalkta bulunan şehitlerin tabutlarının başına geçerek gözyaşı döktü.

Eşinin tabutuna sarılarak koklayan ve gözyaşlarına boğulan Semra Özcan, "Bak kızın aynı sana benziyor. O da senin gibi güzel. Kalk ne olur. Bana niye bu kez telefon etmedin? Önceki bombada hemen aradın beni aşkım; 'Ben iyiyim' dedin. Bu kez aramadın, ben aradım telefona cevap vermedin. Niye telefona cevap vermedin? Oh ne güzel kokuyor, çok güzel kokuyorsun bir tanem.'' diyerek feryat etti.

''ÇAKALLARI SEVİNDİRMEYECEĞİME SÖZ VERDİM''

Şehit polislerden Mahmut Ava'nın 3 aylık hamile eşi Gülseren Ava ise, eşinin polis şapkasını takarak yakınlarıyla birlikte tabutun başına geldi. Burada ağıtlar yakan Ava'nın eşi Gülseren Ava, "Ne olur gitmesin, götürmeyin, ayırmayın bizi ne olur. Ben ağlamayacağıma, çakalları sevindirmeyeceğime söz verdim. Sizlerde ağlamayın, ne olur ağlamayın" dedi.