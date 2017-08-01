7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, şehit askerlerin yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduktan sonra askeri yetkililer konuşma yaptı. Okunan duaların ardından şehit Binbaşı Çelik ve şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada törene katılan ve ayakta durmakta zorlanan şehit yakınlarına askeri yetkililer yardımcı oldu.

Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı VİDEO

ŞEHİTLERİN NAAŞI SİVAS VE İSTANBUL'A UĞURLANDI

Şehit Binbaşı Çelik'in naaşı İstanbul'a, şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşı da toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

2016 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Binbaşı 39 yaşındaki Ümik Çelik, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Erkan Sakal'ın ise 2014 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Sakal'ın evli ve çocuğu olmadığı öğrenildi.