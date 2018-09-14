Diyarbakır sokaklarında uygulama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde parklar ve sokaklarda uygulama yapıldı. Uygulamanın yanısıra uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
268 PERSONEL KATILDI
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde 268 personelin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması yapıldı.
Merkez Sur ilçesinde yapılan uygulamada parklar, sokaklar, umuma açık yerler, metruk binalar ile şüpheli görülen araçlarda arama yapılırken, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.