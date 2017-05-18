Diyarbakır Sur'da patlama sesi: Kontrollü imha

Sur İlçesinde daha önce çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği ve halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Bardakçı sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. Yapılan incelemede tüplerin el yapımı patlayıcıya çevrildiğini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi.

BOMBA UZMANLARI MÜDAHALE ETTİ

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarının müdahalesiyle imha edildi.

İmha sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ancak, patlamanın kontrollü patlama olduğunu duyan vatandaşlar rahatladı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayıcı arama çalmalarının sürdüğü belirtildi.