Diyarbakır surları için restorasyon kararı alındı

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Bilim Komisyonu' tarafından Diyarbakır’da yapılan saha incelemeleri sonucunda surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararı alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 2012 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanan İçkale Surları'nın restorasyon çalışmaları, Diyarbakır Valiliği’nce Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2014 yılında başlatıldığı belirtilerek, Diyarbakır Surlarının UNESCO adaylığı sürecinde 2015 yılında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından komisyon oluşturulup restorasyon çalışmasının durdurulması kararı alındığı ifade edildi.

"ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Komisyonda yeniden alınan karar neticesinde İçkale surları onaylı projeler doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmalara devam edilmesi kararı verildiği, bu karar neticesinde çalışmalar kaldığı yerden bilim komisyonu gözetiminde devam edecek olup, İçkale Surları'nın aslına uygun bir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun korunması sağlanacak." denildi.

2 ÖNEMLİ BURÇ RESTORE EDİLECEK

Diyarbakır Valiliği tarafından Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında projesi çizilmiş olan 41 nolu Yedikardeş burcu ve 42 nolu Nur burcu, komisyon kararınca projeye uygun olarak restorasyon çalışmalarına da başlanacağını duyuran Valilik, restorasyon çalışmalarının Valilik tarafından Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan ödenek ile yapılacağı, böylelikle surların en önemli ve en nitelikli olan 2 burcunun tahribattan uzaklaştırılması, tarihi ve kültürel dokusunun korunması sağlanacağı belirtildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği açıklamasında, 66 burç ve burçlar arası sur duvarlarının projesinin yapılacağı belirtilerek,"Diyarbakır Valiliği tarafından Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında önceki dönemde proje çizimlerine başlanan, genellikle Dicle Vadisi’ne bakan burçlar ve burçlar arası sur duvarlarından oluşan 25 burç ve sur duvarlarının proje çizimlerinin tamamlanması için çalışmalara yıl içerisinde yeniden başlanacak. Ayrıca Diyarbakır Surları'nda bulunan ve projesi hiç bulunmayan 41 adet burcun ve burçlar arası sur duvarlarının projelerinin çizimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yapılması için de ihale hazırlıklarına başlanıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödeneği sağlanacak bu işlerin en kısa sürede ihaleye çıkarılması ve çalışmalara başlanması planlanıyor. Bilim Komisyonu denetiminde yapılacak olan proje çizim çalışmalarının tamamlanması ile Diyarbakır Surları üzerinde bulunan tüm burçların ve burçlar arası sur duvarlarının projesi tamamlanacak ve Surlar proje anlamında kayıt altına alınarak ilk kez önemli bir veri ve proje belleği oluşturulmuş olacak."