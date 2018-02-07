Diyarbakır, Van ve Tunceli'de PKK'ya art arda darbe

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün ve bugünkü yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır Lice'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 5 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 29 tüp, 150 kilogram toz esrar, 390 kilogram kubar esrar ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki operasyonda ise 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin muhtelif çapta fişek, 100 gram plastik patlayıcı, iki el yapımı patlayıcı ve bir telsiz bulundu.

Tunceli'nin Merkez ilçesi ve Mardin'in Dargeçit ilçesinde çok miktarda örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.