Diyarbakır ve Adıyaman'da kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

BAZI BÖLÜMLER KAMULAŞTIRILACAK

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile NV Turkse Perenco şirketinin Diyarbakır'da müştereken sahip olduğu 1 petrol işletme ruhsat sahası ile TPAO'nun Diyarbakır ve Adıyaman'daki 2 petrol işletme ruhsat sahasının bazı bölümlerinin kamulaştırılmasına karar verildi.