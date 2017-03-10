Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik 5 Mart günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla Diyarbakır Lice'de "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" ile Bingöl'ün Genç ilçesinde "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 8'i Lice'de olmak üzere biri kadın 19 PKK'lı terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de yer alan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 günde, 3 M-16 piyade tüfeği, kanas, 5 uzun namlulu silah, tabanca, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek, 23 şarjör, 120 fişek, 7 el bombası ile örgütsel doküman ele geçirildi.

(1 milyon lira ödüllü terörist Edip Yetüt)