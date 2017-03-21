Diyarbakır ve Bingöl'deki operasyonlarda ele geçirilenler

Lice ve Hani ilçeleri ile Bingöl sınırı arasında 5 Mart tarihinde başlatılan operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından gece yarısı yapılan yazılı açıklama şöyle:

2 TERÖRİSTİN CESEDİYLE DAHA KARŞILAŞILDI

"Söz konusu operasyon kapsamında 20 Mart 2017 Pazartesi günü icra edilen temas araması faaliyeti esnasında; Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırlar içerisinde 19 Mart 2017 Pazar günü 2 farklı yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ve sağlanan silahlı çatışma neticesinde 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede havanın aydınlamasıyla birlikte yapılan temas araması neticesinde sığınak civarındaki arazi kesiminde, 2 terörist daha ölü ele geçirilmiş,

ISI GÜDÜMLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ BULUNDU

Lice ve Kulp ilçelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 ayrı sığınak içerisinde yapılan detaylı aramada; omuzdan atılan ısı güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen 1 adet (tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut olan) SA-18 Grouse füzesi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS (bixi) makinalı tüfeği,2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet el bombası, 396 adet muhtelif fişek, 3 adet el yapımı patlayıcı ateşlemede kullanılan basma düzenek, 8 adet Alfa Fire alıcı, 3 adet ateşleme anahtarı, 17 adet elektrikli fünye, 3 adet 8’li pil bloğu, 5 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet Yaesu sabit telsiz, 2 adet Yaesu El Telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirilmiş. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek sığınaklar içerisinde bulunan örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile bin 220 kg muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi yerinde imha edilmiş, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararına istinaden icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde bölücü terör örgütüne lojistik destek sağlayarak işbirlikçilik yaptığı gerekçesi ile 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, teroristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 6 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi müteakip, patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir."

4 TON 84 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında ayrıca narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide yapılan aramalarda toplam 4 ton 84 kilo uyuşturucu ele geçirildiği belirtilerek, "Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 3 ton 642 kilogram toz, 1 ton 200 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 4 ton 84 kilogoram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.







































