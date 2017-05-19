Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Toz bulutu iki kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava bir süre kızıl renge büründü. Çiseleyen yağmurla birlikte bölgeye çamur yağdı.

TOZ BULUTU ETKİLİ OLDU

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu.

VATANDAŞLAR DIŞINA ÇIKAMADI

Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, tozlu havada yağan yağmurla birlikte çamur yağdı.

UYARI YAPILDI

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun yarına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.































