taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5835
EURO
4,0097
ALTIN
144,11
PETR
53,4400

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin, Suriye üzerinden esen kuzeyli rüzgarların aşırdığı toz bulutunun altında kaldı.

19.05.2017 - 17:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Toz bulutu iki kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava bir süre kızıl renge büründü. Çiseleyen yağmurla birlikte bölgeye çamur yağdı.

TOZ BULUTU ETKİLİ OLDU

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu.

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

VATANDAŞLAR DIŞINA ÇIKAMADI

Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, tozlu havada yağan yağmurla birlikte çamur yağdı.

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

UYARI YAPILDI

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun yarına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.


Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

Diyarbakır ve Mardin toz bulutu altında

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

187
Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

151
Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

96
Alman meclisinde İncirlik mesaisi

Alman meclisinde İncirlik mesaisi

140
TSK, sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

TSK, sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

81
Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Sözcü açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Sözcü açıklaması

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM