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Diyarbakır yenileniyor

Teröristlerin hendek olayları sırasında yakıp yıktığı yerler devlet tarafından bir bir inşa ediliyor. Diyarbakır eskisinden çok daha iyi bir görünüme kavuştu.

AA | 11.06.2018 - 10:09..
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Diyarbakır yenileniyor

Terör örgütü PKK başta Diyarbakır olmak üzere bir çok ilde tahribatlar yarattı. PKK'lı teröristler tek tek etkisiz hale getirildikten sonra şehirde tahrip edilen yerler devlet tarafından onarıldı.

Teröristlerin etkisinin sıfıra yaklaştığı şehir artık eskisinden çok daha iyi bir görünüme kavuştu.

Bu farkı en iyi aşağıdaki iki kare kanıtlıyor:

Diyarbakır yenileniyor

Diyarbakır yenileniyor


DİCLE EDAŞ 402 MİLYON LİRA HARCADI

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından, özelleştirmeden sonra kentin enerji altyapısının yenilenerek güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıldığı, Diyarbakır’da bu anlamda şu ana kadar 402 milyon 400 bin lira harcandığı belirtildi.

AYDINLATMA YATIRIMLARI İHMAL EDİLMEDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, şebekeyi güçlendirirken aydınlatma yatırımlarını da ihmal etmediklerini vurguladı.

Aydınlatma çalışmaları sırasında Diyarbakır'daki 101 kilometrelik orta refüje 3 bin 200 adet aydınlatma direği diktiklerini kaydeden Yaka, "Ayrıca 6 bin armatür kullanarak yeni kurulmakta olan yerleşim birimleri dahil şehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarını ışıl ışıl bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın çalışmaları takdir etmesi bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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