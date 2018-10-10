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Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi tarafından 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane kompleksi kuruluyor. Kütüphaneye Prof. Dr. Fuat Sezgin adı verilecek.

DHA | 10.10.2018 - 12:56..
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Kayapınar Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Diyarbakır'da kurulacak. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan kütüphanede 1 milyon kitap bulunacak.

Kütüphanenin inşaatında incelemelerde bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi için böylesi bir kütüphaneyi kentte kazandıracaklarını ifade etti.

"GÖRKEMLİ BİR KÜTÜPHANE KURUYORUZ"

Dr. Ozan Balcı, "Burada, Diyarbakır'ın en görkemli, en güzel caddelerinden, halk arasında 75 Yol olarak adlandırılan cadde üzerinde Türkiye'nin en görkemli çocuk, oyuncak ve genç kütüphanelerinden birini yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz, bizim belediyemizin sloganı 'insana, eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata ve fakire dost belediye.' Biz insana çok kıymet veriyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek olan, yarınlarımız, umutlarımız olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların daha iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi, bilgiyle, bilimle daha çok kaynaşabilmeleri, daha güzel kütüphanelere sahip olabilmeleri için böyle bir kütüphane yapıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane

"DİYARBAKIR'IN MİMARİSİNE GÖRE İNŞA EDİLİYOR"

Kaymakam ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı, kütüphanenin Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden biri olacağını belirterek, "Sadece bir bina yapmıyoruz, bir sanat eseri yapıyoruz. Mimar, mühendis ve ilgililerle görüşüp, kafa yorduk. Bu kütüphaneyi, Diyarbakır'ın mimarisine uygun olarak yapıyoruz. Özellikle Sur mimarisinden esinlenerek, klasik ve modern mimarinin birleşimi tarzında gerçekleştiriyoruz. Şehir kültürüne uygun bir kütüphane olacak. Sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye hitap edecek çok harika bir kütüphaneyi, hatta onun ötesinde bir sanat eserini, kültür merkezini Diyarbakır'a kazandırıyoruz. İnşallah 4-5 ay içerisinde bitireceğiz." dedi.

Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane

"1 MİLYON KİTAP KOYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ailelerin de çocuklarıyla birlikte kütüphaneden yararlanabileceğini anlatan Ozan Balcı, "Kütüphane Genel Müdürlüğü ile görüştük. İhtiyaç listesi belirlendi. Aileler, çocuklarıyla beraber gelip ders çalışacakları odalardan, öğretmenlerin çocuklarıyla beraber sınıfa gelip ders çalışacakları odalara kadar, müzik odaları dizayn edildi. Burayı sadece bir kütüphane olarak görmüyoruz. Bu bir sanat eseridir. 1 milyon kitap yerleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane


"ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AZİZ SANCAR'IN ADINI VERECEĞİZ"

Ozan Balcı, "Ama sadece kitap bırakmak değil, kitap sevgisini de aşılamamız lazım. Çocukları kitapla buluşturmamız lazım. Kitap sevgisini, kitap aşkını onlara tattırmamız lazım. Kütüphanelere isimleri de belirledik. Çocuk ve oyun kütüphanesine, milletimizin yüz akı, milletimizi gururlandıran, aynı zamanda bölgemizin çocuğu Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını vereceğiz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane


GENÇ KÜTÜPHANENİN İSMİ FUAT SEZGİN OLACAK

Belediye Başkanı Ozan Balcı, "Genç kütüphanesine de İslam bilim ve medeniyetini bir dönem dünyaya yön veren, bilim tarihiyle ilgili karanlıkta kalmış noktaları aydınlatan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ismi verilecek" diye konuştu.

Diyarbakır'a 1 milyon kitaplık kütüphane


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