Diyarbakır'a 1,2 milyar lira yatırım yapıldı

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın görevden alınmasından sonra yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da belediyeye görevlendirilen Cumali Atilla, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

YATIRIM YÜZDE 40'A YÜKSELDİ

İlk olarak kısa bir süre içerisinde çevre düzenlemesi yapıldı, kaldırım, kavşak ile orta refüjlere mevsimlik çiçek dikildi, kentin birçok önemli caddesi asfaltlandı ve kent trafiğinin sorunsuz şekilde seyretmesi için sinyalizasyon sistemi hayata geçirildi. Kültürel ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere kaldırım, yol, park, yeşil alan, tesis, tarım ve hayvancılık projeleriyle 543 milyon 537 bin liralık yatırım yapılarak DBP'li yönetim döneminde belediyenin yüzde 12 olan yatırım miktarı yüzde 40'a çıkarıldı.

DİSKİ 74 PROJEYİ TAMAMLADI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ise son iki yılda 647 milyon 745 bin lira yatırımla kent genelinde 74 içme suyu, kanalizasyon, atık su ve yağmursuyu projesini tamamladı. İl genelinde yapımı devam eden 44 proje ise yıl sonunda tamamlanacak.

1 MİLYON 400 BİN TON ASFALT

2017'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt seren belediye, bu yıl da merkeze bağlı 4 ilçede 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi başardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere 568 bin metrekare kaldırım taşı döşedi, yeni kaldırımlar görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi.

7 MİLYON 500 ÇİÇEK

Belediye, orta refüj ve kavşaklara 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin, 2018'de ise 4 milyon olmak üzere 7 milyon 500 bin çiçek ekerek kenti çiçek bahçesine dönüştürdü. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında orta refüj, park ve kavşaklara farklı türlerde 21 bin ağaç dikildi.

KENT MEYDANI TAMAMLANDI

Kitap kafe, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun gruplarının yer aldığı 70 bin metrekare üzerine inşa edilen Kent Meydanı'nın yanı sıra yine Kayapınar ilçesinde tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletlerin yer aldığı 34 bin metrekare büyüklüğündeki Temapark hizmete açıldı.

ÜCRETSİZ 1 MİLYON DİYARKART DAĞITILDI

Düzenli ve sistemli toplu taşıma hizmetleri için biniş kart sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan belediye, daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'ı 1 milyon kişiye ücretsiz verdi.

10 BİN DÖNÜM ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

Üreticiyi desteklemek için tarım ve hayvancılık alanlarında farklı projelere imza atan belediye, Çermik ilçesi ile Hanika Boğazı mevkisinde inşa ettiği ve yüzde 95'ini tamamladığı sulama kanalıyla 10 mahalledeki bin 225 çiftçinin 10 bin dönüm arazisini suyla buluşturacak.