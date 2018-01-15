Diyarbakır’a gingerlı zabıta ekibi

Yeni kurulan zabıta ekibi kentin işlek caddelerinde hareketliliği kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirliliği ve trafik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla açık alanda hizmet vermeye başladı.

Kentte bir ilk olan uygulamayı gören vatandaşlar zabıta ekiplerine büyük ilgi gösterdi.

"KOLAY ULAŞIM, ERKEN MÜDAHALE SAĞLIYOR"

Uygulamayı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirten Yenişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Amiri İkrami Balkan, “Başkanın talimatıyla gingerlar alındı. 3 tane iki tekerlekli 2 tane de 3 tekerlekli olmak üzer e toplam 5 adettir. Bunlar seyyar satıcılar ve cami önlerindeki dilencilerle ilgili çalışmamız var. Bu Diyarbakır’da bir ilktir. Dilencilere daha etkin bir mücadele, daha kolay bir ulaşım ve erken müdahale sağlıyor. Kentin işlek caddelerinde mesela Sanat Sokağı, Ekinciler Caddesi’nde dilenciler oldu mu anında müdahale ediliyor.” dedi.

"DAHA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET İÇİN İYİ BİR YÖNTEM OLDU"

Yaklaşık 3 aydır zabıta ekipleriyle birlikte görev yaptığını belirten gingerlı zabıta ekiplerinden Havva Karagöz, “Zabıta için Yenişehir muhitinde gerekli bir uygulamaydı. Vatandaşların ilgisini de gayet çekiyor. Daha hızlı daha kaliteli bir hizmet sağlanması için güzel bir yöntem oldu. Şuan için memnunuz bir sıkıntımız yok. Birden fazla şikayet olduğunda vatandaşlara nasıl gideceğimiz konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Gingere sahip olan zabıta daha önde gidiyor diğerini farklı bir yere yönlendirmede daha kolaylık sağlıyoruz. Kaldırım işgalleri olsun farklı şikayetler olsun onları kontrol etmede de daha hızlı bir çalışma oluyor. Belediyemiz yeniliklere her zaman açık bir belediye. Değişimde, bu tarz şeylerde öncü oluyor. Biz de memnunuz” diye konuştu.