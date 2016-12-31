taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Diyarbakır'a raylı sistem hattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planı kapsamında 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçiriyor.

AA | 31.12.2016 - 18:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başbakan Binali Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı" projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alınması Diyarbakırlıları sevindirdi.

Diyarbakır'a raylı sistem hattı

Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşturması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona erecek.

Diyarbakır'a raylı sistem hattı

Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak.

Diyarbakır'a raylı sistem hattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

62
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

437
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

23
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

141
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

171
Türk askerleri El Bab'da destan yazdı

Türk askerleri El Bab'da destan yazdı

342
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

345
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM