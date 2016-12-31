Diyarbakır'a raylı sistem hattı

Başbakan Binali Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı" projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alınması Diyarbakırlıları sevindirdi.

Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşturması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona erecek.

Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak.