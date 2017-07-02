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Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Lice ilçesinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, Suriye uyruklu 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

02.07.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik sürdürülen haber alma çalışmalarında, bir grup bölücü terör örgütü mensubunun Lice İlçesi Türeli Köyü kırsalında bulunan sığınakta barındığı yönünde elde edilen istihbari bilgi üzerine 30 Haziran'da başlanan operasyonun devam ettiği ve dün bir grup terörist ile temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

18 EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

"Sağlanan temas neticesinde 1 terörist, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 90 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 1 adet el telsizi ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Temas araması sonucunda tespit edilen 1 mağara içerisinde 18 adet fünyeleri üzerinde kullanıma hazır mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilo amonyum nitrat, 1 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet kütüklük, 2 adet streç film, 2 adet silikon, 1 adet yemek kazanı, 5 metre kablo, 1 adet ampermetre, 1 adet mavi branda, 1 adet katır heybesi, 1 adet şemsiye, 1 adet met, 1 adet Muş ili haritası ve gıda malzemesi ele geçirilmiş olup, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılanların yanı sıra, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir."

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü


Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da 1 PKK'lı öldürüldü

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