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Diyarbakır'da 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı Köyü Karşıyaka Mezrası'nda düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı terörist ele geçirildi.

12.04.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

 

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Diyarbakır Valiliği Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenen terör operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"1 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ, 1 TERÖRİST İŞBİRLİKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI"

Açıklamada, "Lice'nin güneyinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, 11 Nisan 2017 günü saat 20.00’dan itibaren Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin operasyonunun icrasına başlanılmıştır. Güvenlik güçlerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde, Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü Karşıyaka Mezrasında ikamet eden bir işbirlikçinin evine bölücü terör örgütü mensubu veya mensuplarının geldiği yönünde elde edilen bilgiye istinaden icra edilen operasyon kapsamında, 12 Nisan 2017 günü saat 01.15 sıralarında bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist işbirlikçisi gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

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