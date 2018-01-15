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Diyarbakır'da 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır-Şanlıurfa ve Silvan karayolunda durdurulan araçlarda ele geçirilen 1 ton 30 kilogram esrar, şube müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

AA | 15.01.2018 - 15:25..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini söyledi.

Güneş, önceki yılda ele geçirilen 20 ton uyuşturucunun, geçen yıl 26 tona çıktığını ve işlem yapılan kişi sayısının da 2 binden ve 4 bin 500 kişiye yükseldiğini bildirdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR"

İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile etkin mücadelesine yönelik çalışmalar neticesinde bu yılın 15 gününde 1 ton 659 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildiğini belirten Güneş, şunları kaydetti: "Hafta sonu yapılan etkin çalışmalarda ise 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 104 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik etkin çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlardan 155 ve WhatsApp ihbar hattıyla destek sağlamalarını rica ediyorum."

Diyarbakır'da 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi


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