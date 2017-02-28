Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Kocaköy'e bağlı Gökçen, Gözebaşı ile Tepecik Köyü kırsal kesiminde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Diyarbakır Valiliği, operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığını bildirirken açıklama yaptı.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

"Kocaköy/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaköy İlçesi Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köylerinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide 3 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette jelikan bidonlar içerisinde toplam bin 734 kilo toz, 53 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

















