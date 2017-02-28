taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.765
USD
3,6051
EURO
3,8209
ALTIN
145,31
PETR
56,5500

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköt ilçesinde örgütün 1 ton 787 kilo esrarı ele geçirilip, 1 kişi de gözaltında alındı.

28.02.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaköy'e bağlı Gökçen, Gözebaşı ile Tepecik Köyü kırsal kesiminde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Diyarbakır Valiliği, operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığını bildirirken açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

"Kocaköy/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaköy İlçesi Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köylerinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide 3 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette jelikan bidonlar içerisinde toplam bin 734 kilo toz, 53 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

64
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

64
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

120
Alman DW muhabirinin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman DW muhabirinin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

160
Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

47
BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

18
Katy Perry'den kalça frikiği

Katy Perry'den kalça frikiği

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM