taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi.

11.02.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

DİYARBAKIR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe vuruldu.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen 1 ton 211 kilogram uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

1 TON 211 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya köyü dağlık ve ormanlık alanında Bölücü Terör Örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Lice Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca; Lice ilçesi Kabakaya köyü içerisinde bulunan dere yatağına gizlenmiş vaziyette 60 torba içerisinde toplam 1 ton 211 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddeye el konulmuş ve adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Trump'ın Türk danışmanı konuştu

71
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

62
Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

129
Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

32
Sıcaklıklar azalıyor

Sıcaklıklar azalıyor

6
Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

53
Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM