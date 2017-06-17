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Diyarbakır'da 10 bin güvenlik gücüyle operasyon

Diyarbakır'da 10 bin güvenlik görevlisiyle yapılan operasyonda, PKK'ya ait, içerisinde yüklü miktarda silah ve mühimmat olan mağara bulundu.

17.06.2017 - 10:37
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Diyarbakır'ın 4 ilçesinin 104 köy ve mezralarında toplam 1528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 10 bin güvenlik görevlisinin katımıyla 28 Mayıs'tan bu yana sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 10 bin güvenlik gücüyle operasyon

Açıklamada operasyonun dünkü bölümünde 1 köy, 1 mezradaki 5 ev ve eklentilerinde adli arama yapıldığı ifade edilirken şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde; 83 araç ve 381 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, aranma kaydı bulunan 1 kayıp şahıs, yol kontrol noktasında yakalanarak göz altına alınmış."

Diyarbakır'da 10 bin güvenlik gücüyle operasyon

ÇOK MİKTARDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun sürdürüldüğü alanda güvenlik güçlerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait bir mağarının bulunduğu belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi: 
"Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara, 3 sığınak ile 1 tünel içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 15 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 41 adet PKMS (Bixi) fişeği, 51 adet muhtelif fişek, 215 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 bidon mazot, 1 adet güneş paneli, 1 adet güneş paneli şarj cihazı, 1 adet bağlantı kablosu, 1 adet batarya bloğu, 29 adet Kaleşnikof şarjör kılıfı, 1 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 1 çift kar botu, çok miktarda örgütsel doküman, sıhhi malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiş. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince tespit edilen  tünel, mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda sıhhi malzeme, örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Diyarbakır'da 10 bin güvenlik gücüyle operasyon

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