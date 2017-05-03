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Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Diyarbakır'da, Van'dan gelen bir kamyoneti durduran polis, 104 kilo eroin ele geçirdi. Şoförü gözaltına alındı.

03.05.2017 - 09:57
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda yüksek miktarda eroinin batı illerine sevk edileceği istihbaratını aldı.

104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine polis, uyuşturucu yüklü kamyonetin Van'dan çıkış yaptığını belirleyerek, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda gizli bölmelerde 104 kilo eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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