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Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 105 roketatar mühimmatı ile 40 sevk fişeği ele geçirildi.

08.10.2017 - 09:12
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Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kutlu köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Operasyonda toprağa gömülü 3 plastik bidonda bulunan 36'sı antitank, 69'u antipersonel olmak üzere 105 roketatar mühimmatı ve 40 sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Ayrıca, Kerpiçören mezrasında terk edilmiş halde bulunan 44 PS 456 plakalı kamyonet, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

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