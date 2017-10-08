Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kutlu köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Operasyonda toprağa gömülü 3 plastik bidonda bulunan 36'sı antitank, 69'u antipersonel olmak üzere 105 roketatar mühimmatı ve 40 sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Ayrıca, Kerpiçören mezrasında terk edilmiş halde bulunan 44 PS 456 plakalı kamyonet, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.