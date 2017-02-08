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Diyarbakır’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

08.02.2017 - 12:16
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca Hazro ilçesi Yazgı köyünde ikamet eden bir şahsın sigara kaçakçılığı yaptığına ilişkin elde edilen duyuma istinaden, şüpheliye ait ev ve eklentilerinde, Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Arama neticesinde şüpheli şahsın evinin hemen yanında bulunan saman yığınının içerisine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan toplam 11 bin paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Diyarbakır’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen bandrolsüz kaçak sigaralara el konulmuş, olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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