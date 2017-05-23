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Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

Diyarbakır'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi bin 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

23.05.2017 - 00:19
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Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Narkotik Şubesi ekiplerinden oluşan bin 400 polisle uygulama yaptı. Şehit polis Orhan Önal adı verilen uygulamaya Özel Harekat timleri de destek verdi.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 130 araçla polis ekipleri, başta Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeri olmak üzere kent genelinde güvenlik noktları oluştururak, durdurulan araçları didik didik aradı. Vatandaşların özellikle ramazan ayında huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kıraathane ve internet kafeler denetlendi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

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Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

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