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Diyarbakır'da 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12.10.2017 - 08:08
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Diyarbakır'da 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Silvan İlçesi kırsalında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

"İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan;  Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven,  Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Gürpınar, Dönenkaya, Çalönü  ve Tarımova mahalle ve mezralarında) 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır"

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