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Diyarbakır'da 15 Temmuz yürüyüşü

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15.07.2017 - 21:01
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Merkez Kayapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Medya Kavşağı'ndan başlayan "Milli Birlik Yürüyüşü", 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar sürdü.

TEKBİRLERLE YÜRÜDÜLER

Yürüyüşte, sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhine slogan attı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz yürüyüşü

DEV TÜRK BAYRAĞI

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak destek verdiği yürüyüşte, bazı vatandaşlar metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açtı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz yürüyüşü

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DİNLETİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletildiği yürüyüşe, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz yürüyüşü

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