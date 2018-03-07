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Diyarbakır'da 180 polisle narkotik operasyonu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 54 iş yeri kontrol edildi.

İHA | 07.03.2018 - 17:38..
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 180 polisle narkotik operasyonu

180 POLİS 54 İŞ YERİNİ KONTROL ETTİ

180 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 425 şahsın Genel Bilgi Taraması yapılırken 54 iş yeri kontrol edildi.

Diyarbakır'da 180 polisle narkotik operasyonu

Uygulamada 45 gram toz esrar, 185 gram kubar esrar, 2 gram plak esrar ve 2 adet extacy hap ele geçirilirken, şüpheli 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tahkikat düzenlendi.

Diyarbakır'da 180 polisle narkotik operasyonu

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