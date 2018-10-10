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Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarihin izlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yüzey araştırması yapılıyor.

AA | 10.10.2018 - 13:26..
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Tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da yürütülecek araştırma ile Roma, Pers ve Helenistik döneme ait yerleşim yerleri ve kalıntıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

10 YIL SÜRECEK ÇALIŞMA

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun başkanlığında arkeolog, mimar ve restoratörün yer aldığı ekip tarafından çalışma yürütülüyor.

10 yıl sürecek çalışma ile 13 ilçedeki yerleşimlerin doğal çevre ile ilişkileri, doğal ortam insan etkileşimleri incelenecek, medeniyetlerin yerleşim yerleri tespit edilecek, yerleşik yaşam sürenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları araştırılacak.

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

TARİHİ YAPININ HARİTASI ORTAYA ÇIKARILACAK

Araştırma sonucu tespit edilen kültür varlıkları ve buluntuların coğrafi bilgi sistemiyle konumları belirlenerek, bunlar harita üzerinde işaretlenecek. Böylece bölgenin kültürel ve tarihi yapısının haritası ortaya çıkarılacak.

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma

Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarih için çalışma


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