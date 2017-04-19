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Diyarbakır'da 2 ton 840 kg esrar ele geçirildi

Kentte düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 840 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

19.04.2017 - 11:59
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 13-16 Nisan'da 2 ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Diyarbakır'da 2 ton 840 kg esrar ele geçirildi

Operasyonlarda 2 ton 280 kilogram toz, 560 kilogram da kubar esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yakalanan bir zanlının tutuklandığı ifade edildi.

Diyarbakır'da 2 ton 840 kg esrar ele geçirildi

Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır'da 2 ton 840 kg esrar ele geçirildi

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