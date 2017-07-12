Diyarbakır'da 228 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hazro ilçesi dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan ve el yapımı patlayıcı imal edildiği değerlendirilen sığınak ve barınak alanlarını tespit etmek ve imha etmek maksadıyla 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 20.00’den itibaren başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Acar-41 Özel Birlik Operasyonu'nun 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 17.00 itibariyle tamamlandığı duyuruldu.

"ÇOK SAYIDA EYP VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında; Hazro İlçesi Çitlibahçe Köyü mülki sınırlarında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde toprağa gömülü vaziyette ve üzeri taşlarla gizlenmiş olan mavi bidon içerisinde; bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet ateşleyici fitil, bir metre saniyeli fitil, 1 kutu ateşleyici fünye, 2 adet leşker kıyafeti ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır.

"25 KİLO KUBAR, 228 BİN KÖK KENEVİR"

Öte yandan Kocakoy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tepecik Köyü’nde 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 06.00’dan itibaren gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bir aracın arka koltuk ve bagaj kısmında 25 kilogram kubar esrar, 4 ayrı mevkiide 228 bin 370 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet av tufegi fişeği ele geçirilmiştir. Yasadışı kenevir ekimi olayı ile ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanması için adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve narkoterör ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.









