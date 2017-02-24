taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.186
USD
3,5907
EURO
3,7991
ALTIN
145,18
PETR
56,0200

Diyarbakır'da 3 ilçede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalındaki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24.02.2017 - 17:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'da 3 ilçede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

3 İLÇEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

"Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Silvan’a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere, Lice’ye bağlı Kıyıköy, Dallıca, Türeli ve Kutlu ile Kulp’a bağlı Demirli ve Taşköprü köylerinde saat 16.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

178
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

397
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

140
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

187
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

529
Belçikalı Kürt vekil Zuhal Demir bakan oldu

Belçikalı Kürt vekil Zuhal Demir bakan oldu

127
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM