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Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Kulp ilçesine bağlı Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiinde, sığınakta tespit edilen 3 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

DHA | 01.12.2017 - 10:24..
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Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 28 Kasım tarihinde başlayan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayraktar operasyonu kapsamında, Kulp İlçesi Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiindeki sığınak içerisinde tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sağlanan temas neticesinde; 3 terörist, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 5  kalaşnikof şarjörü, 87  kalaşnikof  fişeği, 2 sırt çantası, 1 araç telsizi, 1 ses kayıt cihazı, 4 kütüklük, 1 palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 jelikan bidonlar içerisinde; 1 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 terörist kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 hücum yeleği, 4 kütüklük, 250 metre elektrik kablosu, 156 pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

 

HAZRO KIRSALINDA 3 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Aynı operasyonda narko-terörizmle mücadele çalışmaları kapsamında Hazro ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilo kubar ve 2 ton 402 kilo toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilo esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 54 konut ve eklentisinin adli araması ile 2 bin 737 şahıs ve bin 25 aracın sorgulaması yapılmış, 1'i terörist işbirlikçisi olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 29 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice, Kocaköy ve Hazro İlçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve  temas arama faaliyetleri neticesinde, değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilogram kubar ve 2 ton 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince, uyuşturucu  maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü, 3 ton esrar bulundu

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