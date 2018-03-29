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Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Hazro'da güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 29.03.2018 - 20:16..
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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup proje terör örgütü PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı.

SİHA'DAN BOMBARDIMAN

Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan süren takip sonucu, kaçan 3 teröristin yeri tespit edildi.

Noktaları tespit edilen teröristlere Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan atışlar sonrasında 3 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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