Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup proje terör örgütü PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı.

SİHA'DAN BOMBARDIMAN

Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan süren takip sonucu, kaçan 3 teröristin yeri tespit edildi.

Noktaları tespit edilen teröristlere Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan atışlar sonrasında 3 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.