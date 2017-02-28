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Diyarbakır'da 327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 2 milyon 282 bin 464 TL olduğu öğrenildi.

28.02.2017 - 14:11
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Diyarbakır'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 282 bin lira olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON ÜZERİNDE

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 24- 25 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyon ile ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364.63 TL olan 327 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan biri çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, operasyonda ele geçirilen kaçak sigara ve taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."

Diyarbakır'da 327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da 327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da 327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da 327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

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