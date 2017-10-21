taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Diyarbakır'da 38 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı bitti

Diyarbakır'da 38 köy ve mezrada 19 Ekim'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 05:00'dan itibaren kaldırıldı.

21.10.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Diyarbakır'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri kırsalında 19 Ekim'de ilan edilen ve bugün saat 05.00'dan itibaren kaldırılan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir." denildi.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılan yerleşim birimleri şunlar:

Lice ilçesine bağlı; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları, Hazro ilçesine bağlı; Mutluca köyü ve Şahgeldi mezrası, Silvan ilçesine bağlı; Çaldere, Dolaplıdere ve Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları, Kulp ilçesine bağlı; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy ve Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları.

İlginizi Çekebilir
Ağlatan 'çocuk istismarı' çalıştayı
Erzurum'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı' gerçekleştirildi.
Hırsızın pişkinliği; 'Bir dahakine daha çok para isterim'
Adana'da bir süre çalıştığı tatlıcıdan 250 lira çalan eski çırak, hırsızlık yaptıktan sonra not bıraktı: Bir dahakine daha çok para isterim
Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi
Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, "Yakışmadı size, yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.
Artvin'de kartal drone parçaladı
Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı süren baraj ve HES inşaatında havadan görüntü alan drone, çevrede uçan kartalın saldırısına maruz kaldı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

76
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

114
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

256
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

150
Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

116
Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

34
DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM