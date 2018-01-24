taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7690
EURO
4,6362
ALTIN
162,58
PETR
69,7900

Diyarbakır'da 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde 584 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

AA | 24.01.2018 - 03:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kent genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası, aranan kişilerin yakalanması, suçun önlenmesi, terör nitelikli suç ve suçlarla mücadele, tombala olarak bilinen oyunlar ve kumar oynayanlar, oynatılan mekanlar, uyuşturucu kullanan kişi ve satıcılarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 4 kişi gözaltına alındı


584 PERSONELLE UYGULAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Foto Film, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bağlar ve Yenişehir Emniyet Müdürlüklerine bağlı 584 personelden oluşan 61 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık mekanları denetledi, şüpheli gördükleri kişi ve araçları sorguladı.

Diyarbakır'da 4 kişi gözaltına alındı


4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada, bin 402 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu, bin 443 kişi kontrol edildi. Ayrıca kontrol edilen 255 araçtan 48'inin sorgusu yapıldı, umuma açık 26 iş yeri, 6 internet kafe ile bir park denetlendi. Mala zarar verme suçundan aranan B.O. ile 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 4 iş yerinde tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahiplerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. 4 tombala makinesi, 4 kamera, 5 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafazaya alındı. Uygulamada toplam 54 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

Diyarbakır'da 4 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

160
Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

8
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

21
Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu

Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu

41
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

61
ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

24
Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM