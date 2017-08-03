Diyarbakırda 40 yıllık bina çöktü

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 2'nci Sokak'ta bulunan 40 yıllık, 4 katlı Gökdağ Apartmanı, yıkılma tehlikesi nedeniyle önceki gece Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Boşaltılan bina dün akşam saatlerinde bir anda çöktü. Binanın boşatılmış olması büyük bir faciayı önlerken, 9 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak sabahın erken saatlerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.

İNCELEMELER BAŞLADI

Yenişehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 inşaat mühendisi inceleme çalışmalarını yürütüyor. Yıkılan binanın bazı parçalarını alan ekipler, torbalara koyarak laboratuara götürdü. Ekiplerin bu çalışmasını yerinde izleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Özel de ailelerle görüştü.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK'

Belediye Başkanvekili Özel, ekiplerin inceleme yapacağını ve daha sonra diğer binalar için de karar vereceklerini söyledi. Özel, şöyle dedi:

"Eşyalarınız için çıkan raporun ardından karar verilecek. Size tebligatta bulunacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidip başvurun. Onlar da evin içerisinde bulunan ailelere 1 yıl boyunca kira yardımı yapacak. Burası kentsel dönüşüme girecek. Önemli olan burada can kaybının olmamasıdır. Bugün için de size kararı bildireceğiz." dedi.

Bölgede bulunan 2 apartmanda da incelemek yapacak olan ekipler, daha sonra molozlar kamyonlarla taşınarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya boşaltılacak.





















