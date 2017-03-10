Diyarbakır’da 400 metrelik Türk bayrağı ile teröre tepki

Çermik’te, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde “Teröre lanet, şehide saygı” mitingi düzenlendi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Mitinge Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen’in yanı sıra Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazının ardından belediye önünde toplanan vatandaşlar, 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla belediye önünden, Çermik Meslek Yüksekokuluna kadar yürüdü. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan mitingde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

"ÇERMİK HİÇBİR ZAMAN TERÖRE GEÇİT VERMEDİ"

Mitingde konuşan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe halkının hiçbir zaman teröre geçit vermediğini belirterek, "15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halis Demir gibi kahramanları doğuran anaların ayağının altını öperiz. Onlara şükran borçluyuz. Tank da gelse top da gelse asla millet geçit vermeyecek. Türkiye bütün bu karanlık güçlere geçit vermeyecek. Bağımsızdır ve bağımsız kalacak" dedi.

"TOPYEKUN SALDIRIYORLAR"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Topyekun saldırıyorlar. Almanya’da borozanı öttürüyorlar ses Diyarbakır’da HDP’den çıkıyor. Amerika’da boruyu üflüyorlar, Şırnak’ta ses PKK’dan çıkıyor. İsrail’den öksürüyorlar, ses Bingöl dağlarından hain, alçak PKK terör örgütünden çıkıyor. Pensilvanya’daki alçaktan ses çıktığında o ses Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere sözde bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını giyen o alçak generallerden ses çıkıyor. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde Türkiye adeta Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi bir kuşatma altındadır. ABD, İsrail, Almanya, Belçika, PKK, FETÖ, DEAŞ, Hollanda, DHKP-C ve HDP’nin vagonu durumundaki CHP hepsi ‘Hayır’ cephesinde birleşmişler. ‘Evet’ demeye hazır mıyız? Ezanımızın susmaması için ‘Evet’ demeye hazır mıyız?" diye konuştu.