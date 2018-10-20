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Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

İHA | 20.10.2018 - 00:30..
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Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 400 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması


ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Gençlik Festivali kapsamında Diyarbakır’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte güvenlik önlemleri arttırıldı.

Kentte gece 22.00’den itibaren Sur içine araç girişi durdurulurken toplu taşıma araçları dahil tüm araçlar için yeni güzergahlar belirlendi.

Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması


SİVİLLER VE İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Sur ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli görülen şahıs ve araçlarda arama yapıldı.

Zırhlı araçların giremediği dar sokaklarda ise özel harekat polisleri eşliğinde uygulama yapıldı.

Akşam 19.00’da başlayıp 22.00’de sona eren uygulama kapsamında bin 580 şahıs ve 347 araç kontrol edilirken 50 iş yeri denetlendi. Uygulamada 2 şahsın üzerinden 6 gram esrar maddesi çıkarken 1 şahıstan taşınması yasak tütün ele geçirildi.

Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması


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