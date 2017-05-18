Diyarbakır'da 416 kilogram esrar ele geçirildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifi ile birlikte İstanbul'un iki ilçesinde hazine arazisi satılabilir hale getirildi.

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Vergi borçlarını yeniden yapılandırma Meclis'ten geçti

Meclis'ten geçen kanun teklifi ile vergi borçlarında bir takım düzenlemelere gidildi. Buna göre vatandaşlara ikinci bir şans tanınıyor.