Diyarbakır'da 416 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun kent merkezine nakledileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Hantepe-Üçkuyular yolu üzerinde öncü olarak tespit ettikleri hafif ticari araç ile ardından gelen açık kasa kamyoneti durdurdu.
MEYVE KASALARININ ALTINA GİZLENMİŞ
Kamyonette yapılan aramada, meyve kasalarının altına gizlenen çuvallarda 400 kilogram kubar, 16 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.D, F.B. ve H.D. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.